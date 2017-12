Valor do salário mínimo ainda sem definição Esse ano não será possível saber qual o valor do novo salário mínimo. Isso porque o aumento, que passará a vigorar a partir de 1.º de abril, só deverá ser votado em março. O mínimo de R$ 180, como quer o governo, tornou-se viável com a aprovação pelo Senado, semana passada, de projetos que combatem a sonegação fiscal. Segundo o deputado federal Paulo Paim (PT-RS), se as mudanças forem mantidas, os recursos serão suficientes para custear o reajuste do mínimo.