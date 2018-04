Valor mínimo da TED cairá para R$ 1 milhão A partir de segunda-feira, o valor mínimo para a transação de recursos pela Transferência Eletrônica Disponível (TED) cairá de R$ 5 milhões para R$ 1 milhão. A TED é um sistema de transferência eletrônica em tempo real que faz parte do pacote de novidades do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Segundo a Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), o rebaixamento do piso vai triplicar o número de transações por esse meio. Mas o novo limite também é provisório. Os bancos pretendem reduzir gradualmente esse valor, à medida que forem testando o novo sistema eletrônico de transmissão de dados, até 7 de julho, quando o Banco Central exigirá que o limite seja extinto. Segundo o BC, a decisão da Febraban de rebaixar o valor mínimo para a TED segue a expectativa da autoridade monetária. De acordo com Pedro Luiz Guerra, do Comitê Gestor do SPB - formado por BC e bancos - e diretor de Liquidação e Custódia do Citibank, os primeiros testes do novo sistema de pagamentos deram maior segurança para que os bancos promovessem a redução do limite mínimo. Ele diz que os obstáculos enfrentados pelos bancos foram superados. A queda do piso para R$ 1 milhão é apenas mais uma etapa e não livra o sistema bancário de expectativas. "O processo está sendo percorrido com uma série de cuidados desde o princípio. Não dá para arriscar e baixar o piso para zero neste momento", diz Guerra. A segunda fase, com valor menor, será mais um teste e apenas a partir dos resultados dela será decidido novo rebaixamento, ainda sem data prevista. A negociação de TEDs de qualquer valor permanece na bolsa e nas corretoras.