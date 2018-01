Valorização de ONs depende de mudanças O porcentual de companhias abertas que possuem ações ordinárias (ON, com direito a voto) valendo mais que suas preferenciais (PN, sem direito a voto) é considerado baixo por especialistas. Na avaliação deles, a alteração desse quadro passa por mudanças estruturais, como a aprovação da nova Lei das Sociedades Anônimas e a efetiva implementação do Novo Mercado. "Está ficando cada vez mais claro que as ações preferenciais não oferecem vantagens aos acionistas", afirmou o responsável pela área de análise do Lloyds Asset Management, Luiz Cordoniz. Segundo ele, o próprio processo de privatização nacional evidenciou a fraqueza das PN. "Os minoritários se deram muito mal." Pelo raciocínio, a extensão do chamado tag along às ações ordinárias tornaria o mercado mais justo. O tag along estende aos acionistas o direito de receber o prêmio de controle no caso de venda da empresa e sua adoção está prevista na nova edição da Lei das SA. A popularização do Novo Mercado, que funcionará como um seção dentro da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e prevê a negociação apenas de ações ordinárias, também ajudará na criação de uma cultura que priorize esses papéis. Mercado tende a preferir ordinárias, mas transição será lenta "A tendência é que o investidor estrangeiro prefira ações ordinárias, quando estas forem razoavelmente negociáveis", adiantou o diretor de investimentos do Dresdner Asset Management, Luiz Neves. Cordoniz, do Lloyds, ressaltou que, para funcionar, o novo mercado precisará fornecer atrativos a todos os envolvidos no processo de negociação. Isso significa conceder benefícios também para os lançadores dos papéis. "Mercados que só possuem ações ordinárias têm tradição de respeitar mais a governança corporativa", defendeu o gestor de renda variável do Chase Asset Management, Eduardo Favrin. Mas, ele não é otimista com relação ao reflexo dessas mudanças no mercado brasileiro. "Mesmo que todos os processos sejam implementados com sucesso, as alterações só devem ocorrer daqui a 20 anos."