Valorização do câmbio derruba mercados do sudeste asiático A desvalorização do dólar frente às moedas do sudeste asiático fizeram despencar várias bolsas da região, em razão dos temores de que isso possa afetar as exportações dos dois países. O índice Kospi sofreu retração de 4 46%, aos 714,89 pontos, o pior resultado desde 30 de dezembro. O Nikkei 225 caiu 4,24%, aos 10.475,10 pontos, sua pior queda em dois anos, liderado pelos papéis da Canon Inc. e da Samsung Electronics Co. O mercado taiuanês sofreu retração de 1,43%, liderado pelas ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Já Filipinas encerrou o dia em alta de 0,32%, com a demanda por papéis de segunda e terceira linhas, com destaque para Pilipino Telephone (Piltel). Não houve negociações hoje na bolsa indonésia por causa do feriado nacional. Às 4h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,25%; Malásia: -0,52%; Tailândia: -1,12% e Cingapura: -0,88%.