''Vamos crescer no Brasil'', diz chefe do Citigroup

O presidente mundial do Citigroup, Vikram Pandit, afirmou ontem, em São Paulo, que o Brasil é um dos países prioritários para o banco. "Vamos fazer crescer a nossa operação brasileira e fazê-la mais eficiente", disse. Com essas palavras, ele tenta afastar os rumores de que estaria no País negociando a venda da instituição. "Minha vinda já estava programada. Nos últimos meses, visitei nossas operações mais importantes no mundo", explicou. Ele chegou ao Brasil terça-feira e foi embora ontem mesmo para os Estados Unidos. Pandit assumiu o comando do Citigroup em dezembro de 2007, no lugar de Charles Prince, que saiu em conseqüência das pesadas perdas no mercado de hipotecas de alto risco dos EUA (subprime). O banco continua lutando contra problemas e anunciou ontem a compra de US$ 17,5 bilhões em ativos para eliminar a exposição aos chamados veículos de investimentos estruturados (SIVs, na sigla em inglês), entidades fora de balanço, cuja criação na década de 1980 é atribuída ao próprio Citigroup. Pandit assumiu o cargo com a incumbência de arrumar a casa. Apesar da pressão - as ações do banco fecharam ontem no menor nível desde 1995 -, o indiano tenta aparentar tranqüilidade. Apresenta-se sorridente e mantém o bom humor mesmo diante de perguntas difíceis. Pandit relativiza sua tarefa e diz que, nos cerca de 200 anos de história do banco, houve outros momentos tão difíceis quanto o atual. "Cada geração teve o seu desafio." Nos últimos 11 meses, o Citigroup levantou cerca de US$ 85 bilhões em capital - US$ 25 bilhões vieram do governo americano, por meio do programa criado pelo secretário do Tesouro, Henry Paulson. Com isso, diz Pandit, o banco adentrará 2009 bem mais forte que estava no início deste ano. Mesmo assim, ele não se arrisca a prever quando o Citigroup voltará ao azul. Há quatro trimestres, a instituição apresenta prejuízos. "Nosso resultado é fruto de duas partes, a operacional e a de ativos. Na primeira, temos ido extraordinariamente bem. Mas, até que os ganhos da parte operacional não superem as perdas com esses ativos, não vamos ter lucro." BRASIL Entre as medidas adotadas pelo Citi para melhorar o balanço está a demissão de 52 mil funcionários, anunciada pelo próprio Pandit no início da semana. Na visita a São Paulo, ele disse que a operação brasileira não deve ser incluída no programa. Pandit destacou a importância dos emergentes para o grupo. "Cerca de 35% do nosso negócio está nesses países", informou. "Nossa intenção é estar nos lugares onde nossos serviços são mais necessários, ou seja, nos países que crescem mais." Segundo ele, o banco fez uma série de revisões e decidiu acabar com operações que não se encaixavam nesse perfil. Citou como exemplo a Alemanha, onde o banco de varejo foi vendido em julho. A expectativa do Citi é que o Brasil cresça 2,8% no ano que vem, abaixo da média mundial, estimada entre 3% e 4%.