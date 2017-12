Vantagem do etanol sobre gasolina em SP atinge maior nível em cinco anos

A relação de competitividade do etanol hidratado em comparação com a gasolina nos postos de São Paulo atingiu na semana passada o maior nível em cinco anos. A paridade entre os produtos foi de 61,2%, porcentual mais favorável desde setembro de 2010, quando atingiu 58,5%.

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e foram compilados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP). O biocombustível é mais vantajoso para o consumidor quando a relação é menor do que 70%.

Ainda de acordo com o Cepea, o etanol hidratado, utilizado diretamente nos tanques dos veículos, tem se mantido competitivo ante a gasolina há 16 meses consecutivos em São Paulo. A última vez em que a relação ficou acima de 70% foi em abril do ano passado, quando o preço do biocombustível equivaleu a 70,1% do valor do derivado de petróleo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De 13 a 19 de setembro, a cotação média do hidratado nas bombas do Estado de São Paulo foi de R$ 1,893 o litro. A gasolina teve média de R$ 3,074 o litro. Além de São Paulo, o etanol continua competitivo também em Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul.