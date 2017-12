Vantagens do crédito pré-aprovado Ao utilizar linhas de crédito pré-aprovadas à pessoa física, os clientes que não têm um histórico de dívidas arcam com juros mais baixos. Isso porque as instituições usam o índice de inadimplência para calcular as taxas de juros, e, quanto maior esse índice, mais altos os juros. Assim, se não houver diferenciação no momento de conceder o crédito, os bons pagadores acabam desembolsando o mesmo que os inadimplentes, segundo o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti. As linhas de crédito pré-aprovadas são definidas com base numa metodologia que resulta em uma nota (score) dada ao cliente de acordo com seu relacionamento com a instituição e sua capacidade de pagamento. Vários bancos utilizam essa diferenciação de crédito. O Itaú trabalha com quatro modalidades de crédito pré-aprovado, cada uma delas referindo-se a um perfil de cliente. O BankBoston tem uma linha automática com taxa menor que a do cheque especial. O Banco do Brasil, que tem um cadastro de 7,6 milhões de clientes com limite pré-aprovado, e o Unibanco também oferecem este tipo de linha. As financeiras também trabalham com créditos pré-aprovados, como a Fininvest, o Banco Zogbi e o Banco PanAmericano. Segundo o gerente-executivo do PanAmericano, Francisco Artur, em relação ao cheque especial, por exemplo, os clientes que têm crédito pré-aprovado pagam taxas de juros por volta de 6,5% ao mês, bem abaixo do que os 8,4% ao mês cobrados para não-clientes. Isso, segundo Artur, atrai novos clientes à instituição e garante a fidelidade dos já conquistados.