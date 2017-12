Vantagens e desvantagens da Petrobras Para o presidente da Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais (Abamec), Antônio Carlos Colângelo Luz, o principal atrativo é a remuneração que essas ações podem oferecer no longo prazo. Ele explica que o FGTS tem um rendimento pouco atraente, Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano, pior até que o da caderneta de poupança, que rende TR mais 6% ao ano. O presidente da Abamec lembra que, mesmo num cenário de turbulência nas Bolsas, por conta do mercado internacional, as ações da Petrobras acumularam um ganho de 20,6% só neste primeiro semestre do ano. Nos últimos cinco anos, esses papéis subiram 386,4%, enquanto que a caderneta rendeu 110,8% no mesmo período. O rendimento do FGTS ficou em apenas 81,84%. Petrobras promete bons resultados mas não há garantias A Petrobras, avalia Colângelo, é uma empresa rentável, tradicional, com expectativa de crescimento e lucros futuros. Além disso, deverá ser privatizada num modelo diferente do atual, mais adequado à pulverização do capital e, segundo ele, que dê maiores garantias aos investidores nacionais, com regras melhor definidas. Porém, não existe nenhuma garantia que as ações, de fato, se valorizem. Regra geral, rendimento passado não é garantia de ganhos futuros. Só deve comprar ações quem pode ficar com o dinheiro aplicado até que se consiga o rendimento desejado. Nesse período, o preço dos papéis pode passar por oscilações e o investidor pode ter o rendimento comprometido. Resgate antecipado implica em perda Os papéis podem continuar se valorizando, como é a tendência, mas não há garantia disso, já que estamos falando de um mercado de risco, em que os rendimentos não são prefixados, lembra Colângelo. Deve-se levar em conta também, que o dinheiro do FGTS ficará aplicado por no mínimo um ano. Dentro deste prazo, o fundo só poderá ser sacado quando cumpridas as exigências da Caixa Econômica Federal. Mesmo assim, o investidor está sujeito à multa de até 20% se o resgate ocorrer nos primeiros seis meses e de 10% a partir do sétimo mês. Isso pode anular todo o ganho do investimento. Veja a seguir, como a taxa de administração pode comprometer o rendimento do seu fundo