Vantagens e desvantagens da previdência privada Nesta última semana do ano, ainda é possível tomar medidas para reduzir seu Imposto de Renda em 2001. Até quinta-feira, os contribuintes que adquirirem um plano de previdência privada poderão se valer do incentivo fiscal que permitirá a dedução das contribuições até o limite de 12% da renda bruta tributável na declaração de 2001, referente a 2000. Mas, vale lembrar que isso é apenas um adiamento do imposto a ser pago, já que, no resgate do fundo, o investidor terá que pagar IR, de acordo com a alíquota progressiva do imposto. Ou seja, se o valor do benefício mensal a ser recebido, depois da fase de acumulação de recursos, for superior a R$ 900 por mês, haverá tributação. Aqueles que já possuem um plano devem observar que, dependendo da situação, valerá ou não a pena aumentar o valor de contribuição esta semana. Segundo o superintendente de Produtos da Unibanco AIG Previdência, Hosannah M. dos Santos Filho, a regra básica é aplicar no máximo 12% da renda bruta tributável. Assim, quem tem salário de R$ 4 mil (R$ 48 mil por ano), por exemplo, deve aplicar no máximo R$ 5.760 por ano.