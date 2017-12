Vantagens e riscos de comprar ações de Petrobras Adquirir ações da Petrobras com recurso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) é uma opção interessante para quem não depende da poupança para comprar a casa própria ou em caso de demissão, por exemplo. O economista da Corretora Souza Barros, Clodoir Gabriel Vieira, lembra que em 1999 as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da empresa apresentaram ótima rentabilidade, de 457%, se comparada ao Índice Bovespa (Ibovespa) - Índice que mede a valorização das ações das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) -, que teve ganho de 152%. Neste ano, as ações estão acumulando ganho de 20,7% e, no mês, estão com queda de 8,5%. Já o Ibovespa, está com uma queda de 1,23% no ano e ganho de 0,91% no mês. Mesmo com as quedas no preço das ações na semana passada, por conta do cenário político do País, não há motivos para o interessado em adquirir os papéis da empresa se desanimar, afirma o analista. A Petrobras está muito bem administrada e tende a recuperar-se rapidamente, diz Vieira. Ganhos passados não é garantia de rentabilidade Comprar ações é considerado um investimento de risco. Ao entrar nesse mercado, o investidor teve ter clara a idéia de que pode ganhar um bom rendimento, mas também pode perder recursos aplicados. O dinheiro do FGTS é uma poupança muito importante para o investidor. Em caso demissão, essa pode ser a principal fonte de renda para o período em que estiver desempregado. Além de pensar nos projetos futuros - compra de casa própria e aposentadoria - o investidor também precisa analisar se tem outras formas de poupança para esse período, como os fundos de investimentos, CDBs ou uma caderneta de poupança. Trata-se de uma segurança a mais para poder comprar papeis da Petrobras. Veja no link abaixo mais informações sobre os riscos e vantagens do investimento em ações da Petrobras.