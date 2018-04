Varejo avançou 9,4% de setembro a setembro

Os segmentos que dependem do crédito impulsionaram as vendas do comércio varejista em setembro e garantiram expansão de 1,2% ante agosto e de 9,4% na comparação com igual mês do ano passado. "Não há ainda nenhum efeito da crise", afirmou o técnico da coordenação de serviços e comércio do IBGE, Reinaldo Pereira, que atribuiu a expansão ao aumento da renda e da massa salarial e à disponibilidade de crédito. Para economistas, porém, a deterioração no cenário externo e os efeitos no Brasil deverão ter reflexos sobre o comércio nos números de outubro, que saem em dezembro.