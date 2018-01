Varejo continuará aquecido, mas preços não subirão Depois da divulgação das vendas do varejo de outubro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analistas esperam que o mercado continuará aquecido no último bimestre deste ano e ao longo de 2007. O lado positivo desta avaliação é que, apesar da expectativa de expansão, não deve haver pressão inflacionária no próximo ano. Isso porque as importações contribuirão para atender a demanda dos consumidores. De acordo com os dados do IBGE, as vendas do comércio cresceram 6,95% em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado. O indicador ficou bem próximo das expectativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um crescimento de 7%. "O dado continua muito forte", afirmou a economista-chefe da Mellon Global Investments, Solange Srour. Segundo ela, a continuidade do crescimento do comércio em outubro confirma que o vigor do dado de setembro (10,10% em relação ao mesmo mês de 2005) não havia sido elevado simplesmente pela antecipação do pagamento do 13º salário a aposentados e pensionistas, como chegaram a avaliar alguns analistas, na ocasião da divulgação, há aproximadamente um mês. "O que está por trás destes números robustos é a demanda doméstica muito forte. O que estão subindo no varejo são setores que vêm demonstrando um desempenho fraco de produção", comparou, dando como exemplo o segmento de eletrodomésticos. O papel das importações neste processo, segundo a economista da Mellon, é muito visível. Preços não serão afetados Para Solange, a demanda continuará a crescer ao longo de 2007 acima da expansão da produção industrial. Mas este movimento, de acordo com ela, não afetará os preços por causa do crescimento das importações. "Mas isto tem um limite", ponderou, dizendo, no entanto, que se este comportamento se prolongar, algum problema para a economia será verificado apenas a partir de 2008. Para o economista-chefe do Banco Schahin, Sílvio Campos Neto, esta avaliação "está correta". Ele também tem a expectativa de que as vendas do varejo continuarão a subir no próximo ano e de que as importações cumprirão o papel de impedir que a inflação suba em função da concorrência. "As medidas do governo para estimular a demanda devem continuar a impulsionar as vendas em 2007", considerou. Para Campos Neto, a continuidade da oferta de crédito, com taxas de juros menores, e o aumento do salário mínimo acima da inflação ajudaram os dados deste ano e podem continuar a favorecer os indicadores de 2007. Além disso, o economista destacou que o câmbio deve continuar a beneficiar a compra de produtos estrangeiros. Especificamente em relação aos números de outubro, divulgados na manhã de hoje, o economista disse não ter se surpreendido. "Vimos um crescimento moderado na margem, mas o IBGE fez revisões dos números anteriores", salientou. O resultado, em sua análise resumida, veio em linha com o aumento da renda verificado em 2006. O economista-chefe da SulAmérica de Investimentos, Newton Camargo Rosa, também ressaltou que os dados divulgados hoje vieram em linha com a tendência de elevação das vendas do comércio vista nos últimos meses. "O indicador ressalta a tendência de crescimento da demanda, da massa salarial e do crédito e vai continuar marcando um crescimento acima da produção da indústria", disse.