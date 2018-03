Varejo dos EUA mostra melhora em venda de fim de ano

Os números destacam uma melhora em relação a novembro deste ano, quando as vendas das varejistas norte-americanas ficaram abaixo das expectativas dos analistas e confirmaram o intenso foco dos consumidores em promoções e descontos. A fornecedora de dados SpendigPulse observou que melhorias no início de dezembro fizeram as vendas das varejistas crescerem em cinco dos 10 setores de varejo ligados às vendas de fim de ano entre os dias 1º de novembro e 12 de dezembro.

O comércio online registrou o crescimento mais forte até agora, com alta de 14% desde a Black Friday (no dia 27 de novembro) e de 13% desde 1º de novembro, de acordo com o relatório. O setor continuou sendo um ponto importante para o varejo dos EUA. Os produtos eletrônicos, cujas vendas se desaceleraram nas duas primeiras semanas de dezembro, ainda assim registraram aumento de 4,4% no período. Joalherias e lojas de itens de luxo tiveram alta de 0,7%.

As vendas de vestuário vêm melhorando, com resultados estáveis em dezembro e queda de 1,2% desde a Black Friday. No último mês e meio a queda é de 3,2%. As informações são da Dow Jones.