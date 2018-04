Varejo e preço de moradia ganham força na Grã-Bretanha

Mas autoridades monetárias continuam cautelosas em anunciar uma vitória tão cedo e continuam a considerar a expansão do programa de 125 bilhões de libras (201,3 bilhões de dólares) do Banco da Inglaterra para a compra de ativos, numa tentativa de impulsionar a economia.

Em uma série de entrevistas esta semana, o vice-presidente do Banco da Inglaterra, Charles Bean, disse que ainda é cedo para uma política de "quantitative easing" e sugeriu que o banco central não está perto de recolher o estímulo enorme que está colocando na economia.

"Não queremos agir tão cedo, porque acabaríamos comprometendo a recuperação que apresenta seus sinais iniciais e se você considerar o exemplo japonês, eles agiram prematuramente e jogaram a economia de volta ao declínio", disse Bean à edição do jornal Yorkshire Post publicada nesta terça-feira.

Além disso, as últimas pesquisas da associação de varejo britânica (BRC, na sigla em inglês) e da Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) reforçam as expectativas de que as coisas pelo menos não estão piorando.

A BRC informou que as vendas no varejo da Grã-Bretanha subiram 1,4 por cento no mês passado, ante um ano antes, após queda de 0,8 por cento em maio, à medida que o clima bastante quente estimulou as compras de produtos de verão.

O número geral de vendas, que inclui novas lojas, avançou 3,2 por cento no ano, após alta de apenas 0,8 por cento em maio.

MERCADO IMOBILIÁRIO MELHORANDO

O mercado imobiliário também está reagindo um pouco melhor, com a taxa de declínio dos preços desacelerando. O índice de preços de casas da RICS ficou em -18,1 em três meses até junho, a melhor leitura desde setembro de 2007, frente a -43,8 em maio.

Novos pedidos de compradores avançaram pelo oitavo mês consecutivo e no ritmo mais rápido desde o início das pesquisas em 1999. Ao mesmo tempo, menos moradias foram colocadas à venda.

As condições de mercado mais firmes incentivam agora um número maior de analistas esperar por aumento de preços nos próximos três meses.

"A pesquisa de junho traz mais evidências de que a atividade no mercado imobiliário está se recuperando, ainda que ante mínimas históricas", informou a RICS.