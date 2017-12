Varejo inicia 2004 com liquidações As maiores redes de varejo do País prometem abrir o Ano Novo com grandes liquidações para manter as vendas aquecidas após o período natalino. O Carrefour, com 85 hipermercados, faz sexta-feira, dia 2, um saldão de um dia com 2 mil produtos e descontos de até 60%. A promoção será concentrada nos setores de eletroeletrônicos, bazar e têxtil, segundo o diretor de Markering da empresa, Alfredo Cernic. A expectativa é de que o movimento diário das lojas da rede, que em média recebem de 7 mil a 8 mil pessoas, duplique com o saldão. Na madrugada de sábado é a vez do Magazine Luiza, com 175 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, abrir as portas para sua tradicional liquidação anual. Com seis horas de duração e descontos de até 70% em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, brinquedos e produtos de informática, o evento, que se repete há 11 anos, atrai milhares de consumidores. No ano passado, o Magazine Luiza faturou R$ 15 milhões com a promoção, o equivalente a uma semana de vendas em toda a rede. A previsão para este ano é de um crescimento de 30% em relação a 2002. Entram na liquidação ítens de mostruário, produtos negociados com fornecedores e até alguns com pequenos defeitos. Tudo é financiado em até 24 pagamentos. Este ano, as filas dos interessados em comprar na promoção, em alguns locais, como na loja do centro de Campinas, começaram a ser formadas há cerca de uma semana. Hoje pela manhã, 25 consumidores aguardavam na fila desta loja, a mais antiga da rede, na cidade. A rede Extra de hipermercados e o ExtraEletro de eletroeletrônicos, ambas do Grupo Pão de Açúcar, também iniciaram uma liquidação no dia 26 de dezembro que termina nesta sexta-feira. A promoção oferece descontos de até 60% para cerca de mil itens nas seções de bazar, têxtil e de eletroeletrônicos. Há por exemplo CDs por R$ 4,90 e computadores por R$ 1.790, entre outras ofertas. O Extra.com, loja virtual da rede, também entrou na promoção de descontos de até 60% e parcelamento das vendas em 12 vezes sem juros. Alguns produtos incluem o frete grátis. Os mais vendidos têm sido acessórios de informática, eletroportáteis e câmeras digitais.