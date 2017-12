Varejo mantém promoções em janeiro e alonga os prazos As promoções do varejo iniciadas no dia seguinte ao Natal continuam em janeiro. Ao contrário do início do ano passado, quando os prazos de pagamento se estendiam a seis ou sete vezes, neste ano eles chegam até 10 ou 12 parcelas. "Para o consumidor, o preço melhor não adianta tanto. Ele precisa ter uma condição de pagamento alongada para diluir o gasto ao longo do ano", diz o diretor da consultoria especializada em varejo Mixxer, Eugenio Foganholo. O economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) Emílio Alfieri, diz que desovar estoques não é o motivo das promoções, mesmo porque os comerciantes fizeram as aquisições prevendo um Natal relativamente fraco. As ofertas são, segundo ele, a única saída para manter um mínimo de vendas em janeiro, mês tradicionalmente fraco para o comércio. "Devido ao fato de o consumo estar baixo, as companhias saíram agressivamente com ofertas. Não que as vendas estejam sendo extraordinárias, mas são suficientes para sustentar as operações neste começo de ano", afirma. O fenômeno deve continuar até meados de fevereiro, na opinião do consultor Luis Augusto Ribeiro, da Integration. Para ele, a antecipação das promoções para o mês de janeiro já não é suficiente para o varejo acertar as contas. "Antes, a promoção começava em janeiro e no final do mês a situação financeira do comerciante estava equilibrada. Agora, acredito que vai levar mais tempo para que isso aconteça", diz. Como resultado, ele acredita que será comum, neste fim de mês, muitos varejistas negociando com os fornecedores o adiamento de prazos de duplicatas.