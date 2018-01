Varejo na China cresce 12,5% nos primeiros 5 meses do ano O mercado varejista na China registrou uma expansão de 12,5% nos primeiros cinco meses deste ano. Os dados divulgados pelo ministério do Comércio da China revelam ainda que as importações chinesas cresceram 41% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque, segundo o ministério do Comércio Exterior da China, foi o aumento do consumo e das importações de petróleo, minério de ferro e produtos agrícolas como arroz, trigo e azeite. A nota do governo chinês também afirma que o mês de maio registrou uma queda nos investimentos fixos de 16,4% e de 7,4% nas importações, encerrando a trajetória de déficits registrados pela balança comercial chinesa no primeiro quadrimestre deste ano e gerando um superávit de US$ 2,1 bilhões aos cofres do País.