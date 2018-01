Varejo online movimentou R$ 459 milhões em janeiro O varejo online movimentou R$ 459 milhões em janeiro de 2004, com a realização de transações nos segmentos de automóveis, turismo e bens de consumo. O levantamento, representado pelo Índice de Varejo Online (VOL) criado pela E-Consulting e pela Camara-e.net, significa um crescimento de 47% em relação a janeiro de 2003. De acordo com as entidades, os números mostram que as transações realizadas através da Internet respondem por 3,1% do varejo total do País. No segmento de automóveis, em especial, foram movimentados R$ 305,3 milhões, 41% a mais que no mesmo mês de 2003. Montadoras e concessionárias foram responsáveis por 61,5% do total de carros vendidos pela Internet. No mercado de turismo, o índice de varejo online apontou um crescimento de 13,3%, para R$ 65,8 milhões. Enquanto isso, a venda de bens de consumo pela Internet - que inclui CDs, livros e outros produtos vendidos em lojas e leilões online ao consumidor - movimentou R$ 124,8 milhões, 25,2% a mais que em 2003.