Varejo: projeções opostas para o setor O bom desempenho das empresas de varejo e a previsão de que terão resultados ainda melhores nos próximos períodos não se traduzem, necessariamente, em recomendações de compra para as ações do setor. Analistas do mercado de capitais divergem sobre as tendências. As recomendações para os papéis de Pão de Açúcar, por exemplo, vão de venda a compra. O preço-alvo para 12 meses, projetado pela BES Securities, está 30,37% abaixo do fechamento de terça-feira, de R$ 71,50. Já o calculado pelo Banco Brascan oferece potencial de valorização de 16,08%. O motivo da recomendação de venda dos papéis do Pão de Açúcar é a estratégia agressiva de expansão física adotada pelo grupo, explica o analista Rafael Quintanilha, da BES Securities do Brasil. Segundo ele, os pequenos e médios centros onde a companhia tem construído ou comprado lojas não devem apresentar o retorno esperado pelo investimento. "É muito caro implementar o padrão Pão de Açúcar e cidades pequenas não têm poder aquisitivo para sustentá-lo." O analista Vicente Koki, da Corretora Sudameris, não tem a mesma opinião. "O faturamento do setor supermercadista no Brasil está bastante descentralizado. O Pão de Açúcar está promovendo a concentração do mercado e, conseqüentemente, dos ganhos." De acordo com o analista, a empresa deve agregar R$ 2 bilhões em faturamento neste ano. Para as ações da Globex, controladora da cadeia Ponto Frio, a Sudameris recomenda venda. A justificativa é que os papéis estão valendo em mercado 21,37% mais do que a projeção de preço-alvo. Koki explicou que a recomendação se deve justamente pelo preço pago no mercado pelas ações. "Os resultados da empresa não são o elemento-chave da recomendação. Segundo minha análise, as ações estão supervalorizadas." Lojas Americanas com papéis bem cotados As ações da Lojas Americanas conseguem consenso entre os analistas. Segundo as corretoras consultadas, os preços-alvo apresentaram potencial de alta em torno de 150%, sempre com recomendação de compra. As avaliações mostram que os papéis da companhia estão baratos. Conforme os analistas, a Lojas Americanas tem histórico de focalização dos negócios, mas seu site de vendas, o Americanas.com, ainda assusta o investidor. "A estabilidade das vendas pela rede pressupõe a cultura da Internet. Quando o consumidor se sentir à vontade com o meio, naturalmente os resultados serão mais favoráveis", comentou David Wheeler, analista do Bear Stearns.