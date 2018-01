Varejo promete segurar preços Se depender das grandes redes de varejo, a inflação, um dos grandes focos de preocupação para este ano, vai perder fôlego no primeiro trimestre. Supermercados e o comércio especializado em eletroeletrônicos e móveis, que respondem por boa parte do movimento do varejo, estão dispostos a brecar novos aumentos de preços neste início de ano. Com o poder de compra do consumidor corroído pela inflação dos últimos meses de 2002, além das despesas extras de início de ano, como impostos (IPTU e IPVA) e gastos com matrículas escolares, sobrará pouca renda para ir às compras neste mês. Caso ocorra algum novo reajuste nos preços, empresários argumentam que as vendas ficarão ainda mais difíceis. ?O que foi repassado de aumentos de custos para os preços, já foi?, diz o diretor de Operações do Extra/Eletro, do Grupo Pão de Açúcar, Marcelo Bazzali, fazendo referência ao forte movimento de alta de preços registrado pelo índice de inflação em novembro e dezembro. Com a posse do novo governo e o recuo do dólar, de R$ 3,80 em novembro para R$ 3,50 agora, o cenário mudou e não se tem mais o álibi do câmbio para aumentar preços, diz. Daqui para frente, Bazzali acredita que a renda do consumidor estará ainda mais disputada. ?Teremos de concorrer com as despesas de impostos e o aumento do preço da gasolina. O dinheiro para consumo estará curto.? A opinião é compartilhada pelo diretor comercial e de marketing do Magazine Luiza, Frederico Trajano. Para ele, a margem da indústria para repor preços neste início de ano é estreita, especialmente porque não existe uma fonte extra de recursos para consumo, como o pagamento do resíduo do FGTS e do 13º salário. A Lojas Marabraz, especializada em móveis, é outra que está disposta a segurar aumentos de preços. A diretoria da empresa informa que pretende negociar ao máximo com os fornecedores neste início do ano até porque não falta produto no mercado. Apesar do recente aumento da gasolina que deve pressionar custos e preços, o diretor do Carrefour Butantã, Odilon Coelho, diz que as negociações entre indústria e comércio estão hoje equilibradas. ?Vamos manter os preços?, diz a gerente de propaganda da Sony, Ana Ekerman. Ela diz que os aumentos de custos provocados pela alta do dólar dos últimos meses não foram totalmente repassados para os preços, mas, no atual momento, não seria conveniente fazer novos reajustes, porque isso poderia prejudicar as vendas. A CCE, outra importante fabricante de eletrônicos para as camadas mais populares, não pretende aumentar preços este mês. ?Não tem ambiente para isso?, diz o vice-presidente de relações institucionais, Synésio Baptista da Costa. Ele acredita que essa será uma tendência para o setor de eletrônicos. No segmento de embalagens flexíveis, por exemplo, chegou-se a cogitar um aumento de 10% nos preços das resinas plásticas este mês, por causa da subida das cotações da nafta (produto derivado do petróleo) no mercado internacional. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Embalagens Flexíveis, Sérgio Haberfeld, ultimamente não se falou mais nada a respeito. ?Com o recuo do dólar, as pressões tenderão a diminuir.? O economista da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio), Fábio Pina, acredita que os preços vão subir menos neste mês em relação às variações registradas em dezembro. ?Existem pressões de custos, mas o dólar deu uma arrefecida nas últimas semanas.? Ele afirma, no entanto, que ainda existe uma certa inércia nos índices de preços que vão carregar aumentos para janeiro, porém numa magnitude menor. Para o primeiro trimestre deste ano, a estimativa do economista da Fecomércio é de que o Índice de Preços no Varejo (IPV), apurado pela entidade na Região Metropolitana de São Paulo, gire em torno de 2,5% ao mês, a metade da variação registrada em novembro e dezembro do ano passado. Para 2003, a entidade projeta um IPV acumulado de 15%, ante 25% em 2002.