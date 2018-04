Varejo reverte queda dos últimos 2 meses e sobe 0,8% em maio

As vendas do comércio varejista subiram 0,8% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou nesta terça-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com maio do ano passado, as vendas do varejo tiveram alta de 4%. Nos cinco primeiros meses do ano, as vendas cresceram 4,4%, contabilizando uma expansão de 6,5% em 12 meses.

A alta em maio reverte duas quedas consecutivas ante mês anterior apuradas em março e abril. "Essa melhora de um mês para o outro pode estar refletindo alguma reação no crédito e na confiança do consumidor e a continuidade do crescimento da massa salarial", disse o técnico da coordenação de serviços e comércio do instituto, Reinaldo Pereira.

O segmento de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com alta de 6,7% nas vendas em maio ante igual mês de 2008, respondeu, sozinho, por 3,1 ponto porcentual, ou 78% da alta de 4% apurada nessa base de comparação. Segundo Pereira, esse segmento prossegue influenciado positivamente pelo "aumento da massa salarial e o comportamento dos preços".

Esse setor do varejo, que tem maior peso na pesquisa mensal de comércio, registrou variação nas vendas de 0,1% em maio ante abril e acumula, no ano, alta de 6,5% e em 12 meses, de 5,4%.

As vendas de móveis e eletrodomésticos caíram 6,3% em maio ante igual mês do ano passado, apesar da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os produtos de linha branca. Para Pereira, esse resultado reflete "restrição de crédito e cautela dos consumidores".

Ante abril, as vendas de móveis e eletrodomésticos subiram 0,1%, revertendo as quedas ante mês anterior apuradas em março (-2,4%) e abril (-2,0%). No ano, as vendas dessa atividade já acumulam queda de 2,6% mas, em 12 meses, o resultado ainda é positivo (6,3%).

Na comparação mensal, o único segmento a registrar recuo foi o de equipamentos e materiais para escritório e informática (-11,6%).

Varejo ampliado

As vendas do comércio varejista ampliado (incluindo veículos e motos e materiais de construção) subiram 3,7% em maio ante abril e aumentaram 3,3% ante maio do ano passado, segundo divulgou o IBGE.

Ante o mês anterior, houve alta em veículos e motos, partes e peças (8,0%) e em material de construção (5,7%), ambos revertendo resultados negativos apurados em abril.

Na comparação com maio do ano passado, as vendas de veículos e motos aumentaram 4%, enquanto as de material de construção caíram 8,2%.