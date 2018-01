Varejo tem alta de 4,3% com Dia dos Namorados

O comércio varejista nacional registrou alta de 4,3% nas vendas no período de 8 a 12 de junho (data em que se comemora o Dia dos Namorados) deste ano, ante o mesmo período do ano passado, segundo apontou levantamento divulgado nesta quarta-feira, 13, pela Serasa. De acordo com a sondagem, a cidade de São Paulo acompanhou o desempenho nacional, apresentando alta de 3,7% na comparação com 2006. Os analistas da Serasa afirmaram que o feriado de Corpus Christi prejudicou as vendas no fim de semana. No entanto, o movimento foi turbinado na véspera e na própria data. Segundo a Serasa, o bom movimento foi reflexo das promoções, evolução do crédito, melhoria do poder aquisitivo, facilidades de pagamento e as baixas temperaturas registradas em algumas regiões do País.