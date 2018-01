Varejo tem o pior resultado em 15 meses As vendas do comércio no varejo desaceleraram fortemente o ritmo de crescimento em fevereiro, com aumento de 1,32% em relação a igual mês do ano passado. Trata-se do menor resultado apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 15 meses. O pior resultado anterior havia sido registrado em novembro de 2003, quando houve queda de 0,22% nas vendas do setor. O resultado de fevereiro foi bem inferior ao crescimento de 6,24% registrado em janeiro nesta base de comparação. O resultado também ficou abaixo das estimativas dos analistas, que iam de +4,1% a +9,l2%. Segundo o economista do IBGE Reinaldo Silva Pereira, o resultado abaixo do esperado foi influenciado pelo "efeito calendário", já que 2004 foi um ano bissexto e o mês de fevereiro apresentou um dia a mais do que em 2005 e também mais um final de semana, o que influencia bastante as vendas dos supermercados e hipermercados. Estes estabelecimentos têm forte peso na pesquisa e apresentaram queda de 1,1% nas vendas em fevereiro ante fevereiro de 2004. Segundo Pereira, a base de comparação elevada do ano passado também influenciou o resultado. Para esta pesquisa, não há dados comparativos em relação ao mês anterior. Segmentação Entre as atividades do comércio pesquisadas pelo IBGE, houve queda nas vendas em fevereiro, na comparação com igual mês do ano passado, em combustíveis e lubrificantes (-8,65%); hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,22%, incluindo hiper e supermercados, com -1,1%); tecidos, vestuário e calçados (-1,02%) e veículos, motos e partes (-2,03%). Os crescimentos nas vendas ocorreram em móveis e eletrodomésticos (16,1%); artigos farmacêuticos (0,26%); equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (33,78%); livros, jornais, revistas e papelaria (4,56%); outros artigos de uso pessoal e doméstico (10,06%) e material de construção (0,03%).