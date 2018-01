Variação de produtos para ceia chega a 112,31%, diz Procon Quem quiser economizar na ceia de Natal vai mesmo ter que fazer aquela costumeira garimpada para encontrar bons preços. É o que mostra a pesquisa de produtos natalinos da Fundação Procon São Paulo, realizada em dez estabelecimentos comerciais - sendo dois em cada região da cidade de São Paulo (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro). A diferença de preços entre os estabelecimentos chega a 112,31%, caso do Mini Chocotone (latinha Shrek), de 80g, da Bauducco. Neste produto, o maior preço foi verificado no Extra, na região Leste (R$ 5,69) e o menor preço no Wal Mart, na região Oeste (R$ 2,68), com uma diferença de R$ 3,01. Ainda no setor de Panetones e Chocotones, o panetone tradicional Bauducco de 1kg, registrou diferença de R$ 5,29. Dividem os preços mais altos os supermercados Extra e Pão de Açúcar (região Sul), com R$ 20,09. O mais barato foi encontrado no Andorinha Hipermercados (região Norte) - R$ 14,80. O tradicional peru de natal, da marca Perdigão, apresenta, segundo a pesquisa, diferença de R$ 2,59. O Andorinha traz o menor preço - R$ 6,90 - e o estabelecimento D´Avó, em contrapartida, apresenta o mais caro: R$ 9,49. A maior variação em Carnes, entretanto, foi visto no lombo temperado da Sadia - com diferença de R$ 3,88. O lombo com preço mais elevado foi conferido no Wal Mart (R$ 12,78) e o menor novamente no Andorinha (R$ 8,90). No setor de Frutas em Calda, a maior diferença de preço foi constatada em ameixa em caldas de lata da marca Quero(180g). A diferença conferida nos estabelecimentos foi de R$ 1,00. O maio preço foi visto no Wal Mart (R$ 3,38) e o menor mais uma vez foi constatado no Andorinha - R$ 2,38. Já entre frutas secas a maior diferença de preço foi verificada no item uva passa sem semente escura da Mr. Valley (200g), com uma diferença de R$ 1,64. O supermercado que apresentou o maior valor foi o Pão de Açúcar (R$ 3,59) e o mais baixo no Extra, com R$ 1,95. Entre caixas de bombons a maior variação de preços foi conferida na caixa de bombons de Luxe da Ferrero Rocher, com diferença de R$ 13,49. O maior preço foi visto no Pão de Açúcar (R$ 35,49) e o menor valor no Carrefour (região Norte), com R$ 22,00. O Procon constatou ainda que nenhum estabelecimento estava abastecido com os 84 itens pesquisados. Contudo, o Andorinha Hipermercados foi o que apresentou o melhor desempenho. Além de ser o estabelecimento mais abastecido, com 64 dos 84 itens, foi o que apresentou os menores preços entre os produtos pesquisados, em 44 itens. Em relação ao abastecimento de produtos, com base nos 84 itens, o Carrefour apresentou 36 itens; Dias Pastorinho (região Sul) 49; Pão de Açúcar 37; D´Avó 51; Extra 57; Sonda (região Oeste) 39; e Wal Mart 45. Por último, os estabelecimentos da região do Centro de São Paulo, Compre Bem e Futurama, segundo o Procon, apresentaram 38 e 43 itens, respectivamente. O Procon lembra ainda que o fato de alguns estabelecimentos terem produtos de sua própria marca, "acaba inviabilizando a comparação de preço, já que a qualidade do produto pode variar", explicou a entidade.