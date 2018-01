Variação no preço da gasolina chega a 25% em São Paulo O preço da gasolina sofre uma variação de até 25,01% no seu preço dentro da capital paulista. Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP), do período de 19 a 25 de novembro, o consumidor que abasteceu o carro no bairro de Itaquera pagou R$ 2,159, enquanto que os motoristas das regiões Higienópolis ou Santa Cecília desembolsaram R$ 2,699 por litro. Desta forma, para completar um tanque de 40 litros, por exemplo, o consumidor pode gastar de R$ 86,36 a R$ 107,96. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sincopetro) alerta, porém, aos consumidores que os produtos vendidos por estes postos podem sofrer adulterações. Segundo o diretor do Sincopetro Hélio Fiorin, "é impossível um posto vender gasolina em São Paulo por R$ 2,15". Ele explica que o custo da distribuição às revendedoras varia de R$ 2,15 a R$ 2,25. "Sem dúvida nenhuma, por esse preço, há indícios de adulteração nos preços dos combustíveis. Alguma coisa está errada: ou adulteração ou sonegação." Fiorin ressalta, no entanto, que não são somente os postos que vendem o combustível mais barato que registram indícios de adulteração. Conforme Fiorin, as maiores irregularidades, e conseqüentemente o preço mais baixo, se concentram nas zonas Leste e Sul de São Paulo. O diretor do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), Wellington Sandim, salienta que não existe milagre na composição do preço dos combustíveis. "As margens, normalmente, são estreitas, tanto para o distribuidor quanto para o revendedor. Quando se vê uma margem extremamente diferente, alguma coisa estranha tem ali." Sandim também acredita que o preço muito abaixo da média seja um forte indício de irregularidade. "É impossível ter uma diferença de 25% e muito menos do empresário vender abaixo do custo. A característica da nossa atividade é de capital intensivo, margem baixa e volumes altos", afirma, ressaltando que "a fonte de gasolina no Brasil só existe uma e que todos pagam o mesmo preço". Redução do preço Desde 20 de novembro, o governo alterou o percentual de álcool misturado à gasolina, de 20% para 23%. Conforme a previsão do governo, essa medida determinaria uma queda do preço da gasolina. O último levantamento da ANP constata essa redução, apontando para uma redução do preço médio da gasolina na capital de 2,426 (entre 12 e 18 de novembro) para R$ 2,385.