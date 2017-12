Varig ainda não foi avisada sobre bloqueio de ativos A Varig informou nesta quinta-feira que ainda não foi avisada oficialmente da decisão da Justiça do Trabalho que bloqueia os ativos da empresa em favor dos trabalhadores. Apesar disso, a companhia aérea pretende tomar as medidas cabíveis com relação à decisão. A ação foi movida por entidades classistas e ligadas ao movimento Trabalhadores do Grupo Varig (TGV). A decisão foi proferida às 22h30 da noite de terça-feira pelo juiz Evandro Guimarães, da 14ª Vara Trabalhista, que estava de plantão, segundo os advogados que representam os trabalhadores.