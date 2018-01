Varig altera vôos para a alta temporada A Varig promoveu uma série de alterações para corresponder ao aumento da demanda na alta temporada. A companhia aérea retomou vôos diretos do Rio de Janeiro para Nova York e Miami (EUA), que haviam sido suspensos em setembro. De dezembro a março, serão quatro vôos semanais diretos para Nova York e três para Miami. Para atender à demanda de turistas vindos dos países do Cone Sul para o Rio de Janeiro, a Varig começa a operar em janeiro a linha ligando Santiago do Chile, Buenos Aires (Argentina) e Cabo Frio (RJ). Haverá dois vôos semanais, sempre nos fins de semana, que serão mantidos até março de 2003. A companhia aérea também informou que terá sete novos vôos do Sudeste para o Nordeste durante a alta temporada, com o objetivo de aumentar em 18,5% a oferta de assentos para a região. Novos vôos vão ligar o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às cidades de Salvador, Recife e Fortaleza. Também haverá novas linhas entre Belo Horizonte e Salvador e de Campinas a Salvador. A Varig opera desde fins de agosto com uma frota integrada de aviões, unindo as marcas Varig, Rio Sul e Nordeste. A reestruturação fez aumentar a distância do grupo Varig na liderança do mercado doméstico em relação à TAM, a segunda colocada. Em novembro, o grupo Varig teve 40,34% do mercado doméstico, de acordo com os números do Departamento de Aviação Civil (DAC). Em julho, a sua fatia era de 38,22%. A TAM teve em novembro 32,40% de market-share. A Varig também ganhou mercado no transporte internacional. A companhia teve 89,17% de fatia em novembro, melhorando sua posição em relação a julho (87,47%).