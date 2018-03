Varig amplia freqüência de vôos e volta a operar rotas A Varig vai voltar a operar a partir do dia 13 de janeiro de 2007, com vôos para Londrina (PR) e Vitória (ES). Na mesma data, a companhia eleva para três vôos diários sua freqüência para Belo Horizonte (MG), agora também com destino ao aeroporto de Confins, além de Pampulha. Segundo nota divulgada pela empresa à imprensa, a Varig também vai operar três novas rotas - ainda sem data prevista - fazendo as ligações Sul/Nordeste e Sul/Sudeste em vôos sem conexões, o que deverá reduzir o tempo de viagem. A empresa terá dois vôos diários para Londrina e Vitória e três para Belo Horizonte (dois para Pampulha e um para Confins). Nas rotas Sul/Nordeste e Sul/Sudeste, os vôos partirão diariamente. Com a expansão das suas operações, a Varig passa a voar para 15 destinos nacionais e quatro internacionais: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis, Fernando de Noronha, Porto Seguro, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Londrina e Vitória; Caracas, Bogotá, Buenos Aires e Frankfurt.