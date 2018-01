Varig amplia número de vôos para Argentina A Varig aumentou o número de seus vôos para a Argentina, passando a ter 176 vôos semanais ligando seis cidades brasileiras e Buenos Aires e um serviço diário do Rio de Janeiro e São Paulo para Córdoba e Rosário. O diretor Vicente Cervo afirmou, em comunicado divulgado ontem, que a Varig é a principal companhia aérea no mercado Brasil-Argentina e que o aumento dos vôos é uma resposta à demanda do mercado. A empresa não informou quantos vôos mantinha anteriormente para o país vizinho. Segundo Cervo, a Varig oferece sete vôos diários sem escala de São Paulo para Buenos Aires e três vôos diários a partir do Rio de Janeiro, além de um vôo adicional nos fins de semana partindo do Rio. A empresa, âncora da Star Alliance para a América do Sul, possui três vôos diários sem escala entre Porto Alegre e Buenos Aires. A companhia oferece também um vôo diário para Buenos Aires partindo de Florianópolis, Brasília ou Salvador. O executivo destacou que a Varig é a única companhia aérea brasileira que oferece classe executiva em todos os vôos para a Argentina. "De São Paulo ou Rio, onde temos serviços diários sem escala a partir de Los Angeles, Nova York e Miami, a empresa pode oferecer conexões imediatas para Buenos Aires", afirmou Cervo no comunicado.