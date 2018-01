Varig amplia período de desconto de tarifas A Varig ampliou o período de desconto de tarifas para a semana santa. Segundo nota divulgada pela empresa, o consumidor poderá comprar o bilhete de ida e volta com desconto de até 70%, podendo retornar entre os dias 28 e 02 de abril. Antes a promoção abrangia apenas a passagem de ida e o período estava limitado aos dias 25 e 26. A empresa observa, porém, que a emissão do bilhete na promoção deverá ser feita com até três dias de antecedência da viagem e em até 24 horas após a confirmação da reserva no vôo. O bilhete poderá ser comprado nas lojas Varig, no seu Agente de Viagens ou pela Internet. Na ponte aérea Rio / São Paulo foi mantido o preço do bilhete de ida em R$ 199,00 nos dias 25 e 26, mais em conta que o valor normal, quando o valor cobrado é de R$ 366,00 de segunda à sexta e R$ 239,00 no fim de semana.