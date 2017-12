Varig anuncia desconto de 22% no trajeto Rio-SP A Varig informou nesta quarta-feira que a partir do próximo fim de semana lançará uma promoção na ponte aérea Rio-São Paulo (Santos Dumont-Congonhas), com desconto de 22% nas passagens aéreas. Aos sábados e domingos os passageiros pagarão R$ 249 nos trechos de ida ou R$ 498 para ida e volta. Durante a semana, a tarifa é de R$ 319. Os bilhetes já estão disponíveis a partir desta quarta. O passageiro acumula mil milhas por trecho voado no Programa Smiles.