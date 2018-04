Varig anuncia desconto de 50% na ponte aérea A Varig anunciou que irá conceder desconto de 50% no valor das tarifas em vôos da ponte aérea Rio-São Paulo até o fim de maio. A promoção comemora os 75 anos da empresa, completados hoje, e foi divulgada durante entrevista encerrada há pouco na capital gaúcha. A companhia explicou que o desconto vale para os bilhetes adquiridos até o final de maio e utilizados até 7 de junho. O desconto não implicará em redução dos serviços de bordo. A Varig estimou que, com a promoção, terá um melhor aproveitamento da ocupação de seus vôos, compensando a redução na tarifa. A companhia não informou o impacto financeiro do desconto anunciado. Nos vôos domésticos, o aproveitamento dos assentos disponíveis está em 55%, enquanto, nos internacionais, chega a 70% e, para a Europa, a 80%.