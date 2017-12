Varig anuncia desconto em tarifas para crianças A Varig anunciou descontos de 50% nas tarifas de domésticos para crianças de 02 a 12 anos incompletos, desde que acompanhados por adulto responsável, segundo nota da empresa divulgada hoje. A promoção "mês das crianças" será válida para todo o mês de outubro, inclusive na ponte-aérea Rio-São Paulo. Segundo a Varig, um bilhete no trecho Rio-São Paulo, que custa R$ 344,00 para adultos nos dias úteis, custará R$ 172,00 para as crianças, durante o período de promoção. Nos fins de semana as tarifas sairão por R$ 289,00 e R$ 145,00, respectivamente. No trecho Rio-Brasília, as passagens (só ida) custam R$ 166,00 (adulto) e R$ 83,00 (criança). De São Paulo para Brasília, os custos foram fixados em R$ 159,00 (adulto) e R$ 80,00 (criança).