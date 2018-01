Varig anuncia suspensão de alguns vôos nacionais e internacionais A Varig informou, em comunicado que foi "obrigada a implementar " uma adequação de sua malha de vôos, que inclui a suspensão temporária de algumas rotas nacionais e internacionais. A companhia esclarece que, entre os motivos da adequação está a negociação da companhia com empresas de leasing. A Varig detalhou ainda os vôos que serão suspensos, tendo em vista o atual cenário. A seguir, a íntegra da nota. "A Varig foi obrigada a implementar, a partir desta quarta-feira, uma reestruturação em sua malha, com a suspensão temporária de algumas rotas nacionais e internacionais da empresa. As paralisações provisórias foram provocadas por negociações entre a Varig e as empresas de leasing. Todos os clientes com passagens compradas para os vôos temporariamente suspensos deverão ser acomodados em outros vôos da varig ou de outras empresas. Suspensões temporárias A companhia aérea reestruturou sua malha priorizando rotas de maior demanda de passageiros e rentabilidade. Assim, ficam temporariamente suspensos os vôos para Milão, Munique, Madri, Paris, Nova York, Miami, Los Angeles, Cidade do México, Montevidéu, Assunção e Bogotá. Estão mantidos os vôos para os seguintes destinos: Frankfurt (2 vôos diários) e Londres (um diário), na Europa; Miami (um diário), na América do Norte; Buenos Aires (4 diários), Lima (um diário), Santa Cruz de La Sierra (um diário), Santiago do Chile (um diário) e Caracas (diário, de domingo à sexta-feira) na América do Sul. Na malha doméstica, a Varig continuará voando para os seguintes destinos: Rio de Janeiro (Santos Dumont e Tom Jobim), São Paulo (Congonhas e Guarulhos), incluindo também a ponte aérea, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, Foz do Iguaçu, Curitiba, Porto Alegre, Fernando de Noronha, Florianópolis, Macapá e Brasília. Seguindo o mesmo critério adotado para as alterações na malha internacional, a Varig passará a se concentrar nos destinos e horários mais procurados." Compensação de passagens A medida foi tomada no mesmo dia em que a assessoria de imprensa da Varig confirmou ter sido expulsa do sistema de compensação de passagens da Associação Internacional de Transporte (Iata). Apesar disso, a companhia aérea não soube precisar quais problemas os clientes enfrentarão e nem quantas pessoas serão prejudicadas. A empresa ressaltou ainda que seus passageiros no exterior, em caso de suspensão de rotas, serão encaminhados a outras companhias de transporte aéreo ou então à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No mesmo dia, a companhia aérea Star Alliance, por sua vez, informou que continuará trocando bilhetes da Varig. Drama A Varig viveu na última terça-feira um dos dias mais dramáticos de sua história, com o cancelamento de 118 vôos - mais da metade das 208 operações diárias da companhia. Os cancelamentos foram uma conseqüência de decisões judiciais nos Estados Unidos, que determinaram o arresto de 22 aeronaves pertencentes a três empresas de leasing: ILFC, Boeing e GATX. Como a Varig tem outras 16 aeronaves paradas para manutenção, restam 23 em operação. Há um ano, eram cerca de 70. Até a manhã desta quarta-feira, o número de cancelamentos chegava a dez.