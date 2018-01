Varig apresenta a sindicalistas propostas de compra A Varig apresentou hoje a sindicalistas do setor aéreo três propostas de investidores que querem injetar dinheiro na companhia. Segundo a presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio, os interessados são o empresário Nelson Tanure, que está disposto a desembolsar R$ 90 milhões; German Eframovich, que tem planos de aplicar US$ 600 milhões até o fim deste ano; mais um grupo de portugueses. Hoje, o conselho de curadores da Fundação Ruben Berta (FRB), dona de 87% das ações da Varig, se reuniu para discutir as ofertas. O encontro com sindicalistas do setor aéreo aconteceu antes dessa reunião, na parte da manhã. Graziella disse, ainda, que a decisão sobre o futuro investidor da Varig deverá ser conhecida até o fim da semana que vem, quando os representantes da FRB deverão concluir a análise de outras três propostas que foram encaminhadas recentemente.