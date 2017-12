Varig apresenta nova proposta de renegociação de dívida A Varig apresenta amanhã à Infraero - estatal responsável pela administração de 66 aeroportos no País - uma proposta de renegociação da dívida de R$ 129 milhões que tem com a empresa. Ao dar a informação, a assessoria de imprensa da Infraero destacou que a disposição da Varig em apresentar uma nova proposta de renegociação da dívida foi comunicada hoje à empresa estatal. Na semana passada, a empresa aérea já havia pago R$ 19 milhões, o correspondente a 13% da dívida. A Infraero informou ainda que espera para ainda hoje o pagamento de R$ 12 milhões devidos pela Vasp. Se o pagamento não ocorrer, a Infraero entrará com ação judicial de cobrança por apropriação indébita contra o presidente da Vasp, Wagner Canhedo, na justiça federal de São Paulo. Esta dívida refere-se às taxas de embarque cobradas de passageiros e não repassadas à Infraero. Segundo a Infraero, a Vasp já tem R$ 750 milhões de dívidas que estão sendo cobradas judicialmente desde 1998.