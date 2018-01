Varig apresenta projeto para saneamento financeiro A direção da Varig apresentou hoje aos credores da companhia o projeto de saneamento financeiro e reestruturação societária por meio da constituição de Fundos de Investimento em Participações (FIPs). A idéia é possibilitar aos detentores de crédito da empresa a conversão de dívidas em participações acionárias, além de atrair novos investidores no mercado já que as cotas serão negociadas em bolsa. Pelo plano apresentado, os participantes dos FIPs também poderão eleger um novo conselho de administração da Varig. Presente à apresentação, o diretor financeiro do fundo de pensão Aerus, o maior credor não estatal da Varig, Rudolf Pfeiffer, conta que a Fundação Ruben Berta (FRB), proprietária de 87% do capital da empresa, será a primeira a converter sua participação em cotas do FIP Controle. Essa será a estrutura inicial e que permitirá aos credores e investidores participar da reestruturação da Varig, por meio de leilões abertos. O projeto está sendo elaborado pela gestora de recursos ASM Asset Management. Será realizada uma avaliação para identificar o valor da primeira cota para a FRB. O limite dessa participação ainda não foi definido, mas é certo que a FRB não terá influência na gestão da companhia. "Os credores que converterem primeiro deverão ter um preço menor pelas cotas, já que estão diminuindo o endividamento da Varig", afirma Pfeiffer. Os FIPs terão um gestor, ainda não definido. Está prevista, ainda, a criação de mais três FIPs crédito para as três classes de credores da empresa (trabalhistas, com e sem garantia). "O Aerus não pretende participar do FIP crédito. A regulamentação dos fundos de pensão tem uma série de limitações", relata Pfeiffer. Segundo ele, o Aerus não pode ter mais do que 10% de participação em patrocinadoras (a Varig é a maior) e não pode ter mais de 25% de cota em um FIP crédito. No entanto, eventualmente o Aerus poderia investir no FIP controle e reivindica direito de participar da escolha do novo conselho de administração da Varig.