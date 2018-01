Varig aproveita boom turístico da Argentina Aproveitando o boom turístico da Argentina, a Varig fará vôos para sete destinos turísticos no país a partir das próximas semanas. Através de sua operadora Varig Travel, a companhia apresentou um plano de negócios para este ano na Argentina que inclui novas conexões com vôos charters. A empresa voará de Buenos Aires para Salta, Mendoza, Puerto Madryn, El Calafate, Ushuaia, Bariloche e San Martín de los Andes. A expectativa da Varig é transportar cerca de 10 mil turistas brasileiros para diferentes cidades argentinas. Para cumprir seu objetivo, a Varig realizará seminários de capacitação para cerca de 2.700 agências de viagens do Brasil, dentro do plano de estratégia chamado de Argentina Total. A companhia pretende investir US$ 468 mil dólares em promoção, capacitação e apresentações em feiras internacionais. O plano foi divulgado pela Varig Travel mas no escritório da empresa brasileira em Buenos Aires, afirmam desconhecê-lo.