Varig assina acordo com Lockheed para a disputa da FAB A Varig Engenharia e Manutenção (VEM) divulgou nota confirmando um memorando de entendimento para oferecer suporte tecnológico ao avião da Lockheed Martin Aeronautics Company que participa da licitação da Força Aérea Brasileira (FAB) para caças-supersônicos. A Varig oferecerá suporte tecnológico para o avião-tanque que reabastece os caças F-16. A VEM já tem acordo com o consórcio anglo-sueco SAAB-BAE Systems, oferecendo o caça Gripen, e com a russa RAC-MIG, que participa com o caça MIG-29. Se os americanos vencerem a licitação, a VEM irá participar de todas as fases do projeto de suporte logístico para o avião-tanque. Os outros licitantes da disputa da FAB são a russa Rosoboronexport, com o caça Sukhoi 35, em consórcio com a nacional Avibrás; e a Embraer, em consórcio com a francesa Dassault, que oferece o novo Mirage. O contrato pode chegar a US$ 1 bilhão, com até 24 caças supersônicos que substituirão os atuais Mirage, usados há 30 anos pela FAB.