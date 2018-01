Varig cancela 13 vôos nos aeroportos do Rio Treze vôos da Varig foram cancelados hoje nos aeroportos do Rio de Janeiro. Dos 13 vôos cancelados, cinco eram da ponte aérea Rio-São Paulo, com saídas do Aeroporto Santos Dumont, e oito do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Apesar do cancelamento dos vôos, não foi registrado nenhum tipo de tumulto entre as pessoas que tinham passagens marcadas. No total, 84 vôos já foram cancelados desde sábado. A Varig desmentiu, em comunicado na noite de quarta-feira, que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) tenha suspendido vôos da companhia por questões de segurança. No comunicado, a empresa aérea informou que "como é usual entre as companhias de aviação, a Varig precisou cancelar alguns vôos em função de más condições climáticas e outros devido a procedimentos de manutenção regulares". Em seu informe, a Varig esclareceu que a Anac, "em momento algum" precisou intervir para que a "empresa adotasse os procedimentos normais de segurança de vôo". No comunicado, o presidente da Varig, Marcelo Bottini, ressaltou ainda que "os técnicos da Varig têm total discernimento sobre a necessidade ou não de parar uma aeronave." Novela Varig O último capítulo da dramática novela da Varig foi novamente adiado ontem, provavelmente para a semana que vem, mas sem data marcada. Ontem, o juiz da 8ª Vara de Recuperação Judicial do Rio, Luiz Roberto Ayoub, responsável pelo processo, assumiu o papel de negociador do acordo financeiro e passou o dia em sucessivas reuniões com possíveis investidores. O Trabalhadores do Grupo Varig (TGV), único a apresentar proposta no leilão de quinta-feira passada, levou documentos ao juiz detalhando a oferta, mas não formalizou o nome de nenhum investidor que possa capitalizar o grupo, que não tem patrimônio nem faturamento para bancar a compra. No início da noite, Ayoub estava reunido com investidores, mas a assessoria do Tribunal de Justiça anunciou o adiamento da decisão, informando que o juiz estava tentando "costurar" um novo acordo. Dia 21, vence o prazo dado pela Justiça de Nova York de proteção contra o arresto de cerca de 25 aviões da Varig por falta de pagamento do contrato de leasing. Interesse pela empresa Estiveram com o juiz o presidente da companhia portuguesa de aviação TAP, o brasileiro Fernando Pinto - que deixou o fórum dizendo que não pretende se associar ao TGV, como havia adiantado ao Estado - e o ex-presidente da VarigLog José Carlos Rocha Lima. O executivo está associado ao fundo americano Carlyle, que administra recursos da ordem de US$ 39 bilhões. O vaivém de executivos da Varig, advogados e potenciais investidores na sede do Tribunal de Justiça do Rio começou de manhã. Ayoub deu início à bateria de reuniões com o reestruturador da Varig, Marcelo Gomes, da consultoria Alvarez & Marsal. Depois, outros executivos se juntaram às discussões, como o presidente da Varig, Marcelo Bottini, e o presidente do Conselho de Administração da companhia, Humberto Rodrigues Filho. "Estamos discutindo com outros investidores a possibilidade de apresentar uma nova proposta", disse o presidente da TAP, reafirmando que tem conversado com o fundo de investimentos canadense Brookfield e com a companhia aérea canadense Air Canada. "O interesse da TAP é a Varig como um todo, a companhia forte dentro da Star Alliance (aliança estratégica no setor aéreo que inclui a TAP e a própria Varig, entre outras)", acrescentou ele, reiterando que a empresa estatal portuguesa participaria de um eventual novo leilão, hipótese já admitida pelo juiz Ayoub, na terça-feira. Por volta das 11h20, advogados do TGV compareceram ao tribunal para entregar a petição pedida por Ayoub com os esclarecimentos da proposta de US$ 449 milhões feita pela Varig. O juiz havia estipulado que a entrega de informações como origem do dinheiro e formas de pagamento por meio de papéis de dívida deveria - os chamados debêntures - deveria ser feita até o meio-dia. O TGV, que fez a proposta por meio da empresa NV Participações, constituída para investir na Varig, entregou uma petição de 30 páginas, sem nenhum documento anexado, que o juiz Ayoub não teve tempo de analisar ontem. O advogado da NV, Otavio Neves, disse que a documentação continha todas as informações pedidas. Segundo fontes do mercado, o TGV estaria se associando ao grupo de Rocha Lima. Isso porque, segundo as fontes do setor, o investidor dos trabalhadores teria desistido de investir na Varig. Risco de arresto No dia 21, a Varig terá importante audiência na Corte de Nova York, que definirá a continuidade de uma liminar que protege a empresa contra arresto de seus aviões arrendados. Com mais um adiamento da Justiça do Rio, ficou sem definição o depósito de US$ 75 milhões que o TGV teria de fazer em 72 horas, assim que sua oferta fosse homologada. A garantia desse dinheiro, vital para o fluxo de caixa da Varig e para a manutenção dos aviões, seria uma forma de sensibilizar a Justiça americana. Até investidores de última hora apareceram no TJ com propostas. Antonio Carlos Dekleva, que se apresentou como vice-presidente da Market Street Holding Company do Brasil, disse que na terça-feira enviou ao TGV uma proposta de comprar a Varig caso a proposta dos trabalhadores fosse homologada. O executivo da suposta filial de um grupo canadense de mesmo nome disse que pagaria os US$ 449 milhões ao TGV com uma parcela inicial de US$ 100 milhões e outras de mesmo valor a cada 30 dias.