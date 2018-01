Varig cancela 27 vôos em São Paulo; espera é de 24 horas O Plano de Contingência anunciado na última quarta-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), chegou muito tarde e encontrou as salas de espera dos aeroportos já lotadas, segundo fontes ligadas as agências de viagens. As filas no Aeroporto Internacional de Cumbica, na manhã desta quinta-feira, continuam enormes e a realocação de passageiros da Varig para vôos em outras companhias, é muito lenta, conforme apurou a reportagem da Rádio Eldorado. Desde as 7 horas, dez vôos domésticos e três internacionais foram cancelados, em Guarulhos; e quatro vôos em Congonhas; registrando 27 vôos da companhia cancelados em São Paulo. Há passageiros de vôos domésticos esperando conexão há quase 24 horas, em Cumbica. Poucas informações são dadas pela companhia aos passageiros, que aguardam horas sem perspectiva do horário em que poderão embarcar. A empresa não disponibiliza hotel aos passageiros, sob alegação de que eles estão lotados. Foi sugerido a uma família que pegasse um ônibus, por conta própria, para tentar uma conexão em Congonhas, tendo sido descartada a possibilidade de embarque em Cumbica, ainda nesta quinta.