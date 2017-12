Varig cancela 51% dos vôos até as 17h15 A Infraero informou que da 0h até 17h15 desta segunda-feira a Varig cancelou 51% dos vôos programados para o período. Dos 386 vôos previstos, foram cancelados 197, dos quais 171 eram domésticos e 26 eram internacionais. Ainda nesta segunda-feira, a Infraero também confirmou um depósito de R$ 175 mil feito no mesmo dia pela direção da Varig. O montante é referente às tarifas de embarque dos passageiros, previstos para voarem pela companhia na próxima terça-feira. Desde o último sábado (1º de julho), a Varig, tem de pagar antecipadamente à estatal as tarifas cobradas dos clientes no momento de venda dos bilhetes aéreos sob pena de não poder levantar vôos. Na sexta-feira passada, foram recolhidos R$ 525 mil, de uma única vez, referente aos vôos que realizaria no sábado, domingo e esta segunda. A companhia aérea ainda tem uma dívida de R$ 32 milhões em tarifas de embarque, que deixaram de ser recolhidas entre abril e junho. Nova assembléia A Justiça do Rio de Janeiro convocou para o próximo dia 10 assembléia de credores da Varig, que analisará a proposta de US$ 500 milhões feita pela VarigLog para compra da companhia aérea. Se a proposta for aceita, um novo leilão será marcado para o dia 12, na sede da Varig, no Rio de Janeiro. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da companhia, Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, explica que, no detalhamento da proposta apresentada pela VarigLog, ficou acertado que haverá um modelo de venda que permita a continuidade operacional da antiga empresa, que herdará todas as dívidas da companhia aérea. O juiz explicou que os prazos legais para convocação da assembléia e do leilão foram encurtados "devido às necessidade da empresa em recuperação". A nota informa ainda que a validade das propostas de outros interessados dependerá da comprovação de capacidade financeira de suportar os custos econômico e financeiro da companhia. Essa comprovação deverá ser feita por meio de fiança bancária, a ser apresentada no momento do lance.