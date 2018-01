Varig cancela 77,6% dos vôos A Varig cancelou 77,6% dos vôos que estavam programados para esta quarta-feira entre zero hora e 8 horas da manhã. Segundo a Infraero, foram suspensos 73 vôos pela companhia, de 94 previstos. Nove eram internacionais e 64 domésticos. Na terça-feira, foram 70 vôos, 62 nacionais e 8 internacionais. Passageiros estão passando a noite nos aeroportos do País e do exterior. Em Madri, na Espanha, mais de 200 pessoas aguardam por uma realocação nos aviões, segundo apurou a reportagem da Rádio Eldorado. A VarigLog, empresa interessada em comprar a Varig, entregará nesta quarta-feira ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro uma nova proposta de aquisição da empresa, com pelo menos parte das modificações solicitadas pela consultoria Deloitte. As modificações visam a adaptar a proposta da Varig Log ao Plano de Recuperação Judicial, aprovado em assembléia de credores em dezembro. Com isso, tenta-se evitar que a proposta tenha de passar pelo crivo de uma nova assembléia de credores.