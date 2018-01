Varig cancela mais da metade dos vôos desta quinta A Varig cancelou 62% dos vôos nacionais e internacionais programados para esta quinta-feira entre zero e 15 horas, de acordo com dados da Infraero, estatal responsável pela administração dos aeroportos brasileiros. Estavam previstas 275 decolagens nesse período, mas 170 foram canceladas pela empresa aérea. Entre os destinos nacionais, dos 234 vôos que estavam programados, 149 foram cancelados o que representou uma taxa de cancelamento de 63,6%. Dos 41 vôos internacionais previstos, 21 foram cancelados, ou seja, 51,2%. VarigLog No mesmo dia, a VarigLog informou ter feito novo depósito para garantir mais um dia de operações da Varig. Esse é o quarto depósito realizado desde que a ex-subsidiária de logística e transporte de cargas da companhia aérea apresentou uma proposta de US$ 500 milhões pelas operações da empresa. Não foi informado o valor da "ajuda". Os empréstimos foram iniciados no começo da semana. Na segunda-feira, foram US$ 3,5 milhões. No dia seguinte, mais US$ 1,5 milhão. Quarta-feira foram outros US$ 300 mil. Ao todo, a VarigLog abriu a possibilidade de emprestar até US$ 20 milhões para as despesas cotidianas da companhia aérea.