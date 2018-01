Varig cancela três vôos de Munique para SP A Varig cancelou os três vôos semanais de Munique, na Alemanha, para São Paulo, por causa da "fase de transição" pela qual passa a empresa, segundo informações de funcionários da companhia. Mas todos os passageiros de Munique foram realocados para vôos saindo de Frankfurt, garantiu o funcionário. Na próxima quinta-feira, a companhia tem dois vôos de Frankfurt para o Brasil - um com destino ao Rio de Janeiro e outro a São Paulo) - lotados de passageiros que voltam para casa após assistir à primeira fase da Copa do Mundo. A companhia informou que estes dois vôos estão confirmados. Preparo Os brasileiros que foram assistir à Copa já se preparam para possíveis cancelamentos de vôos da Varig para o Brasil. O casal carioca Livia Motta e Rodrigo Castro tem passagem para um vôo fretado da Varig de Colônia para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira, "mas já pedi para meu pai comprar duas passagens de outra companhia aérea saindo para o Brasil no sábado", disse Lívia. Ela achou melhor se garantir porque precisa estar no trabalho na segunda-feira. "Tento embarcar de Varig na sexta e, se não conseguir, já tenho outras passagens". Se o vôo da Varig sair normalmente eles pedirão reembolso da passagem extra que compraram. Entre os torcedores brasileiros já circulam muitas brincadeiras sobre a Varig. "Vamos todos passar mais um mês na Europa graças à Varig", dizem alguns. "O que vai ter de brasileira casando com alemão, porque cancelaram o vôo da Varig para casa", dizem.