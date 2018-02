Varig começa a demitir nesta quarta Pilotos e comissários da Varig começaram a receber nesta quarta-feira os avisos de demissão. A informação é de trabalhadores da companhia que participaram pela manhã de uma reunião no Sindicato Nacional dos Aeroviários, no centro do Rio de Janeiro. Segundo eles, o comunicado pede que os funcionários façam os exames demissionais e que posteriormente serão comunicados como será realizado o desligamento. Segundo o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Gelson Fochesato, em torno de 150 pilotos da Varig já estão trabalhando na TAM e outros 70 na Gol. A reunião do sindicato tinha como objetivo esclarecer os funcionários sobre a situação da empresa. Bloqueio A Justiça do Trabalho do Rio bloqueou na segunda-feira os US$ 75 milhões que foram depositados pela VarigLog, no dia 24, como primeira parcela da compra da Varig, arrematada em leilão quatro dias antes. O juiz Mucio Nascimento Borges, da 33ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho, concedeu liminar pedida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Aéreo do Município do Rio (Simarj), com o objetivo de garantir o pagamento das rescisões trabalhistas de 5.500 trabalhadores que estão sendo demitidos desde sexta-feira.