Varig começa a trabalhar com consultoria Lufthansa A Varig começou a trabalhar hoje com a consultoria da Lufthansa, que vai auxiliar a companhia aérea na sua reestruturação técnica e operacional. A informação é do presidente executivo da Varig, Omar Carneiro da Cunha, que participou hoje do evento da ADVB em homenagem ao governador gaúcho (PMDB), Germano Rigotto. Segundo Cunha, até o final do dia será anunciado o nome do banco que vai trabalhar junto com a Varig na sua recuperação financeira. A instituição financeira já foi escolhida, mas ainda faltam alguns detalhes para poder haver a divulgação do nome, disse Cunha. Segundo ele, trata-se de um banco estrangeiro de grande porte. O banco escolhido não necessariamente fará um aporte de capital, mas deverá contribuir para obtenção de um financiamento ou ele mesmo poderá realizar esse financiamento.