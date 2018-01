Varig comunica "erro de leitura" e corrige vôos retomados A Varig informou nesta quarta-feira que a nova malha de vôos anunciada na terça-feira e que planeja cumprir neste mesmo dia será realizada basicamente a partir de São Paulo. Segundo a empresa, o comunicado, que informava que "serão restabelecidos rotas diárias, saindo do Rio e de São Paulo" teve uma "leitura errada", e que não estão programados vôos domésticos a partir do Rio, à exceção da ponte aérea e de um vôo entre o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão) e o Aeroporto Internacional de Guarulhos. De acordo com a Varig, estão programados dez vôos: Rio-São Paulo (Galeão-Guarulhos), São Paulo-Salvador-Recife, São Paulo-Rio (Guarulhos-Galeão), São Paulo-Porto Alegre, São Paulo-Porto-Alegre (a partir de Guarulhos), São Paulo-Manaus, São Paulo-Fortaleza, Rio-Buenos Aires, São Paulo-Nova York e São Paulo-Frankfurt. A companhia não soube informar quantos aviões estão em operação. No entanto, é fato que a frota em operação não passa de dez aeronaves. A VarigLog, que arrematou a Varig no último dia 20 por US$ 505 milhões, informou que está negociando com empresas de arrendamento de aviões para recompor sua frota. Cancelamentos No Galeão, a Infraero informou que dos vôos totais programados pela Varig, para esta quarta, já foram cancelados 34 vôos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), deve-se levar em conta que o número elevado de cancelamentos inclui rotas que a Varig deixou de operar desde o dia 21 de junho. Como a companhia ainda tem as concessões, informa a Anac, os cancelamentos aparecem. A Anac também informou que está monitorando a operação da Varig para apurar se os vôos que a companhia garantiu que retomaria a partir de terça serão realizados. A Anac deverá divulgar um levantamento sobre o desempenho da Varig na nova malha na tarde desta quarta. Até o dia 31 de julho, a companhia aérea deverá fazer vôos extras para capitais da Europa e América do Sul.