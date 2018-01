Varig conclui plano de reorganização societária O plano de reorganização societária e capitalização da Varig foi concluído e enviado hoje, por e-mail, aos credores da companhia, que no dia 13 farão assembléia para votar o projeto. A principal modificação em relação ao plano original foi a criação dos Certificados de Crédito Bancário (CCBs), que serão emitidos por bancos de primeira linha e poderão ser adquiridos por credores. Estes por sua vez, poderão negociar esses papéis no mercado secundário para demais investidores. O sócio-diretor da ASM Asset Management, Antônio Luís de Mello e Souza, explica que os CCBs funcionarão como uma moeda de troca para credores ou investidores adquirirem cotas nos Fundos de Investimento em Participações (FIPs), principais instrumentos do plano de reorganização societária e financeira da Varig. A principal estrutura do plano da Varig é o FIP controle, que agrupará as ações das empresas em recuperação judicial (Varig, Rio Sul e Nordeste). "Os CCBs foram criados para dar liquidez ao mercado secundário e ao FIP controle", afirma o diretor da ASM, gestora de recursos que foi contratada pela Varig para colaborar com a elaboração e finalização do projeto. Outros três FIPs créditos serão criados. Eles servirão para os três tipos de credores da Varig (trabalhistas, com e sem garantia) converter seus créditos em cotas, que posteriormente poderão ser convertidas em cotas do FIP Controle, caso haja interesse.