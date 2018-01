Varig confirma negociação com parceiros potenciais O presidente da Varig, Manoel Guedes, disse hoje, durante a cerimônia de posse do novo presidente da Infraero, Carlos Wilson, que sua companhia não tem mais dívidas com a Infraero e nem com a BR Distribuidora, fornecedora de querosene de aviação. Ele afirmou também que a Varig está conversando com vários parceiros potenciais, mas que só haverá divulgação sobre o assunto no momento "adequado". Guedes também anunciou para "breve" a reabertura de conversações com o BNDES sobre o plano de reestruturação das dívidas da companhia. Segundo o executivo, a Varig já enxugou seu quadro de pessoal, tendo demitido mais de 3 mil pessoas desde o ano passado, e já teria atingido níveis internacionais de produtividade. A saída para a crise da aviação, de acordo com ele, passa por uma nova normatização do setor, alterando inclusive as regras de concorrência. O empresário disse que não se busca ajuda financeira do governo. Guedes negou categoricamente que a empresa corra o risco de parar de voar por causa de dívidas com fornecedores.